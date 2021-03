Vaccino sovranista, Giancarlo Giorgetti cambia passo: massimo riserbo sui nomi, venerdì l'incontro decisivo

03 marzo 2021 a

"C'è la volontà del governo per un polo pubblico-privato per la ricerca dei vaccini. Ci sono le condizioni immediate per avviare la fase dell'infialamento e finitura. Venerdì è previsto un incontro governo-Regioni". Questa la novità che esce dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) dicastero retto dal numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. Un operazione che va dritta nel solco quello che vuole il premier Draghi: una decisa accelerazione sul fronte vaccini, confermata anche dalla scelta di far dimettere Domenico Arcuri da commissario all'emergenza e affidare il compito ad un generale degli alpini come Francesco Paolo Figliuolo.

Molte aziende sono già pronte a partire, massimo riserbo sui nomi che saranno coinvolte nel processo di verifica in corso. Ma l'operazione voluta da Giorgetti è partita. Ci sono appunto le condizioni immediate per avviare la fase dell'infialamento e finitura. "Grazie all'eccellenza produttiva dell'Italia, infatti, sono già pronte a partire molte aziende. È stato dato mandato dal ministro ai diversi rappresentanti presenti competenti quindi di procedere all'individuazione di contoterzisti in grado di produrre vaccini entro autunno del 2021", si legge in una nota dopo l'incontro di oggi, mercoledì 3 marzo, al Ministero.

Oltre a Giorgetti erano presenti il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, quello dell'Aifa Giorgio Palù, il sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli e il nuovo commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. "Un incontro ottimo e abbondante", ha detto Franco Gabrielli. E Giorgetti ha poi confermato l'idea dell'Italia di creare un polo per la ricerca di farmaci e vaccini con investimenti pubblici e privati. Restano ancora però dei nodi da sciogliere, scrive Repubblica, come il piano vaccinale seguito fin qui e il fatto che ogni Regione, lavora per conto proprio decidendo da sola chi somministra i vaccini e dove lo e come ci accedono i cittadini.

