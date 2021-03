L'aria che tira, rissa tra il grillino Buffagni e Teresa Bellanova: "Ci schifate ma vi alleate con noi", lei lo umilia

04 marzo 2021 a

Cala il gelo in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, tra il grillino Stefano Buffagni e Teresa Bellanova. "Matteo Renzi aveva stufato, i commenti della Bellanova me li risparmio" ("il cambio di passo è grande", ndr), sbotta il pentastellato. Che attacca la sottosegretaria ai Trasporti di Italia Viva: "In questi mesi ha detto tutto e il contrario di tutto. Tutti ci schifano e poi vogliono allearsi con noi", attacca Buffagni. "Noi siamo al governo per gli italiani e per dare risposte serie".

Il pentastellato ne ha per tutti. "A Maria Teresa Meli dico di non essere gelosa. I contagi stanno risalendo e bisogna essere seri. Mi fa piacere che Draghi abbia continuato il percorso dei Dpcm che qualche collega attuale di governo ha sempre denigrato urlando alla dittatura sanitaria", prosegue Buffagni: "Ringrazio chi ha lavorato fino a oggi bene in un momento così difficile, le polemiche non mi interessano".

Ma la Bellanova non sta certo zitta: "Buffagni non vuole commentare le mie dichiarazioni, io vorrei commentare le sue perché penso che è sempre doveroso rispettare le posizioni di tutti", contrattacca. "Credo che da parte del governo Draghi c'è un cambio di passo importante, ora si parla poco e si fa tanto". E ancora:, conclude la sottosegretaria renziana: "Forse avremmo già adesso la produzione di vaccini se non si fosse perso tempo, la Protezione Civile era stata trasformata nella passerella dei ministri".

Di sicuro non sta né con Italia Viva né con il Movimento 5 stelle, Carlo Calenda. Che in una intervista a LaChirico.it, ha massacrato entrambi: "In vista di future elezioni politiche posso dire mai più con Matteo Renzi, con la storia dell’Arabia Saudita ha superato il segno. Con i cinque stelle invece siamo incompatibili. Loro hanno cambiato idea su tutto, hanno una classe dirigente spaventosa".

