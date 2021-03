04 marzo 2021 a

"La mia verticale per portare solidarietà e vicinanza al mondo dello sport. Riapriamo in sicurezza, l'attività fisica è salute". Ciro Maschio manifesta al fianco in favore degli sportivi, abbandonati dal governo: "Lo sport è salute, non deve fermarsi. Riaprire subito in sicurezza". Questo il messaggio del deputato di Fratelli d'Italia.

