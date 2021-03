Sondaggio Emg, Giorgia Meloni sorpassa il Pd: neanche Conte leader del M5s riesce a scalfire Fdi

11 marzo 2021 a

Il sondaggio realizzato da Emg per Agorà, la trasmissione in onda su Rai3, ha fotografato dei cambiamenti rilevanti rispetto a una settimana fa. Una premessa però è d’obbligo, perché la rilevazione dà per scontato il fatto che Giuseppe Conte diventi il nuovo leader politico del Movimento 5 Stelle: ovviamente al momento non c’è nulla di ufficiale, ma intanto i grillini si stanno in un certo qual modo pesando proprio grazie a questi sondaggi. Che sembrano ribadire la bontà dell'eventuale scelta di affidarsi all’ex premier, l’unico che potrebbe essere in grado di evitare l’estinzione del Movimento.

D’altronde i 5 Stelle sono stati colpiti da una crisi molto profonda con l’avvento di Mario Draghi, quindi fa effetto vederli al 21,8% (+0,5 rispetto a sette giorni fa): ovviamente, però, questa percentuale è legata all’eventualità di Conte leader, senza di lui il M5s fa fatica a superare il 14%. In ogni caso il primo partito italiano rimane la Lega di Matteo Salvini, che pure perde 0,6 punti rispetto a una settimana fa e scende al 22%. Chi invece non sembra conoscere battute d’arresto è Giorgia Meloni, che pure con Conte nella partita continua a salire.

Fdi è infatti rilevato al 16,8% (+0,4 in sette giorni) e soprattutto davanti al Pd: in attesa che Enrico Letta prenda ufficialmente il posto del dimissionario Nicola Zingaretti, i dem sono crollati al 14,5%, dal secondo al quarto posto nella classifica di gradimento. Più dietro ci sono Forza Italia al 6,3% (-0,4) e Italia Viva al 4,1% (-0,2).

