Il sondaggio Youtrend a Omnibus: crollo del Pd dopo le dimissioni di Zingaretti, risale il M5s

"Per la prima volta si registrano delle variazioni importanti". Lorenzo Pregliasco, di YouTrend, presenta in diretta da Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7 , la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 12 marzo. Le "variazioni" che sottilinea il sondaggista, è davvero raro vedere in così poco tempo, riguardano soprattutto il Pd e il Movimento 5 stelle. Se la Lega resta sempre il primo partito seguito da Pd, Fratelli d'Italia e M5S, "si assiste tuttavia ad un forte calo dei democratici e a una crescita del Movimento". Una crescita dei grillini, fa notare Pregliasco, "che è speculare alla discesa del Partito democratico".

Ma ecco tutti i numeri del sondaggio. Nel dettaglio, dopo l'addio di Nicola Zingaretti da segretario del partito, il Pd scende dal 19,1 per cento al 17,6 per cento. Una cifra considerevole, un punto e mezzo in meno che sembra avvantaggiare il Movimento 5 Stelle che sale infatti dal 14,3 per cento al 16,2 per cento. "Si pone quindi un problema politico", sottolinea Pregliasco.

Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega di Matteo Salvini perde qualcosina e passa dal 23,6 per cento al 23,2 per cento. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è anche l'unico partito all'opposizione del governo Draghi, sale ancora e passa dal 16,6 per cento al 16,9. Forza Italia di Silvio Berlusconi resta invece stabile all'8,2 per cento. Crescono poi Azione, il partito di Carlo Calenda, e Leu, che guadagnano entrambe uno 0,1 per cento, e passano rispettivamente al 3,7 per cento e al 3,5 per cento.

Va segnalato, conclude infine Lorenzo Pregliasco, "il calo importante, di un punto netto" per Italia viva di Matteo Renzi che questa settimana scende dal 3,4 per cento al 2,4 per cento.

