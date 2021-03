Nicola Zingaretti, nella giunta del Lazio la nemica di Virginia Raggi: ecco chi scende in campo

12 marzo 2021 a

L'accordo Pd e M5s è ufficiale anche nella Regione Lazio. Nicola Zingaretti, fresco di dimissioni da segretario del Pd, ha svelato la nuova giunta regionale con dentro i Cinque Stelle, prima all'opposizione. Per il governatore del Lazio i due partiti "possono governare assieme ovunque". C'è un ma ed è quello di Virginia Raggi, perché il sindaco ha annunciato la sua ricandidatura con i grillini e il Pd ha detto chiaramente no ad un'ipotesi di Raggi bis. Situazione che così allo stato dei fatti complica l'idea di Zinga di governare dovunque con i Cinque Stelle.

Il Partito democratico infatti attende che l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sciolga le riserve sulla candidatura per proporre ai grillini una candidatura comune che tolga dal gioco la Raggi. Intanto nella giunta laziale è entrata Roberta Lombardi, capogruppo pentastellata e arcinemica di Raggi. Un messaggio chiaro al sindaco di Roma. Da assessora prenderà l'assessorato alla Transizione ecologica, delega chiave per il Movimento per cui a livello nazionale con il premier Mario Draghi si è speso Beppe Grillo in persona.

La consigliera 5S Valentina Corrado è invece il nuovo assessore al Turismo e agli enti locali. Zingaretti così getta le basi per un'alleanza da portare di sicuro alle prossime Regionali. E spera magari anche alle Comunali. L'ingresso delle due grilline non passerà per il voto su Rousseau, la piattaforma online dei 5 Stelle. C'è però, scrive Repubblica, la benedizione del capo politico reggente Vito Crimi e dello stesso Grillo: "Anche nel Lazio inizia il cammino verso la transizione ecologica. Ora ci apprestiamo a compiere un altro importante passo: contribuire al governo della Regione, con l'obiettivo di realizzare un programma condiviso. Il primo obiettivo? Costruire un futuro sostenibile". L'idea è che Virginia Raggi decida di lasciare la corsa verso le Comunali. Lei per ora ha rifiutato qualsiasi alternativa alla ricandidatura. Convincerla sarà molto difficile.

