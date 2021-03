Stasera Italia, Marcello Sorgi e la bomba Quirinale sul governo: "Parte del Pd corteggia Forza Italia", verso un presidente di destra

12 marzo 2021 a

"Scomposizione autorizzata degli schieramenti". Marcello Sorgi, ex direttore e ora editorialista di punta della Stampa, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 intravede già all'orizzonte la "bomba Quirinale" sul Parlamento. "Quando metti insieme una maggioranza con un atto di forza così... Non nascondiamocelo: una parte del Pd che preferiva l'altro governo (quello giallorosso con Giuseppe Conte premier, ndr) e una parte del Pd vorrebbe mollare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle per corteggiare Forza Italia".

Il momento cruciale è vicino, febbraio 2022. "C'è una scadenza che è prossima, l'elezione del presidente della Repubblica - sottolinea Sorgi -. Lì è fatale: per eleggere il presidente di sinistra servono un po' di voti di destra, e per eleggere un presidente di destra, cosa che non è mai accaduta, servono i voti della sinistra. Che succederà?".

Domanda raccolta da Antonio Tajani, vicepresidente vicario di Forza Italia, anche lui ospite della Palombelli: "Bisogna trovare una figura rappresentativa del nostro Paese, che abbia dimostrato di essere stato protagonista con una dimensione internazionale. Forse è presto per fare nomi, non nascondo le mie preferenze ma nel rispetto del presidente Mattarella preferisco non dirle. Ma il centrodestra sarà determinante, anche perché votano anche i rappresentanti delle regioni e nelle regioni il centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra. Senza centrodestra non si eleggerà il presidente della Repubblica e sarei contento di avere un presidente di centrodestra, per la prima volta dopo tanto tempo".

