AstraZeneca, Chiara Braga del Pd contro Matteo Salvini: "Destabilizza gli italiani. Fa bene Speranza a non parlare"

17 marzo 2021 a

a

a

“Bene ha fatto il governo a non parlare, Salvini invece insegue il facile consenso e con le sue parole destabilizza chi ci guarda da casa”. Parole firmate Chiara Braga, deputata del Pd impegnata nello sport preferito dei dem: sparare su Matteo Salvini anche quando non c’entra nulla. Di solito quando lo fanno significa che davvero non sanno come giustificare i propri errori o quelli dell’inattaccabile Unione Europea, che sulla sospensione del vaccino di AstraZeneca ha combinato un disastro che non ha eguali.

"Chi condiziona Mario Draghi". Senaldi, indiscreto a Palazzo: un grossissimo rischio per il premier

Tra l’altro l’affermazione della deputata del Pd è errata alla base, perché Salvini non sta affatto soffiando sul fuoco: su AstraZeneca in questi giorni si è limitato a dire che si tratta di un altro fallimento dell’Europa, dato che “non solo non arrivano i vaccini promessi ma vengono sospesi quelli autorizzati”. Dargli torto in questo caso è impossibile, ma ai dem non interessa la ragione, più facile mettersi in ridicolo dichiarando che “l’Europa non ha affatto fallito”.

AstraZeneca, il sospetto sullo stop della Merkel: un inconfessabile intreccio con Pfizer? E intanto gli italiani crepano

Arnaldo Magro nella sua rubrica sul Tempo non solo ha sottolineato come sia facile dare la colpa a Salvini di qualsiasi cosa, ma si è anche soffermato sul ruolo di Roberto Speranza che “nel momento cruciale della vaccinazione non proferisce verbo e la colpa è di chi chiede invece spiegazioni”. Così come non ha parlato in pubblico Mario Draghi, e secondo i dem ha fatto bene: siamo passati da un eccesso all’altro, da Giuseppe Conte che andava in overdose comunicativa a Draghi che non ritiene di dover rassicurare la Nazione su AstraZeneca.

"Che sms mi ha mandato mia madre". Terrore-AstraZeneca, Ilaria Capua: ecco come siamo ridotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.