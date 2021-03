Enrico Letta segretario Pd? Il retroscena: partito spaventato dall'intesa tra Mario Draghi e centrodestra, perché Zingaretti ha lasciato

18 marzo 2021 a

a

a

Perché proprio Enrico Letta alla guida del Pd? È questa la domanda che tanti si pongono dopo l'addio quasi inaspettato di Nicola Zingaretti. Ad avanzare un'ipotesi in grado di spiegare il colpo di mano repentino è ItaliaOggi e va di pari passo con l'arrivo di Mario Draghi. "Con la strategia di fare con M5s e Leu un 'governo ombra' - si legge sul quotidiano - il risultato è stato che in queste ultime settimane (da Giancarlo Giorgetti a Renato Brunetta) il centro-destra risultava il più leale e attivo partner di Mario Draghi, mentre il Pd di Zingaretti appariva un gruppo di nostalgici di Conte". Con l'ovvia conseguenza che i dem venivano considerati responsabili di voler far cadere l'esecutivo del fu banchiere il prima possibile.

"Ma lo sa che il Pd è al governo?". Letta ossessionato da Salvini: Maria Giovanna Maglie lo rimette in riga

E così vicino al Nazareno è nata la necessità di recuperare un ruolo non solo autonomo da Beppe Grillo, ma soprattutto di reale e visibile alleato di Draghi. Da qui la candidatura di Letta. Non è un caso che ad avanzare il suo nome sia stato per primo Dario Franceschini. Con l'arrivo dell'ex premier, è l'auspicio del Pd, i dem tornano a essere un soggetto "diverso" dal Movimento 5 Stelle che, proprio in questi giorni, sta colando a picco.

"Non basta uno sbarbato appena uscito da scuola". Senaldi a valanga contro Letta: basta prese per i fondelli

Non solo, perché governando con i grillini il Partito democratico ha ingoiato posizioni prettamente di destra accettando anche quanto aveva avversato: dal taglio della prescrizione al taglio dei parlamentari, fino alla politica economica dei bonus. E in cambio di cosa? Proprio nulla. Anche in questo caso non è pura casualità se Letta, appena insediato, si è rivolto a Giorgia Meloni e Matteo Salvini con lo scopo di cambiare legge elettorale. Nella testa del leader dem c'è il Mattarellum, sistema su cui i Cinque Stelle si dicono fermamente contrari, terrorizzati da una possibile e reale sparizione.

"Chi vogliono gli italiani dopo Draghi". Nuovo, governo, sondaggio Pagnoncelli: sgomento politico, ticket impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.