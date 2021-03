Dritto e rovescio, strepitosa sbroccata di Andrea Delmastro: "Invasione selvaggia, sinistra al caviale". Enrico Letta fatto a pezzi

19 marzo 2021 a

"Enrico Letta è l'espressione più avanzata di questa sinistra al caviale che arriva dalla Francia per risollevare il partito democratico italiano". Andrea Delmastro, ospite a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nella puntata andata in onda ieri sera 18 marzo, affonda il neo segretario del Pd che ha preso il posto di Nicola Zingaretti. Quello che il deputato e responsabile esteri di Fratelli D'Italia pensa sia davvero assurdo è che Letta "ritenga che in cima alle priorità degli italiani, in piena pandemia da coronavirus, vi sia lo ius soli". Conclude quindi Delmastro: "Pensare allo Ius Soli mi pare una cosa lunare e marziana. Le priorità sono altre, non di certo quella di sollecitare ulteriormente l'immigrazione selvaggia".

Durante il discorso da neo segretario del Pd, infatti, Letta ha parlato della cittadinanza facile per gli immigrati: "Io sarei molto felice se il governo di Mario Draghi, tutti insieme, senza polemiche, fosse quello in cui dar vita alla normativa dello Ius soli che voglio qui rilanciare". Una dichiarazione che aveva immediatamente scatenato la reazione di Matteo Salvini: "Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna da Parigi e parte così, parte male", aveva tuonato il leader della Lega. "Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate", aveva concluso Salvini.

Della stessa idea anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Italiani in ginocchio, famiglie e imprese spaventati ma la priorità di Enrico Letta e del Pd è lo Ius Soli. Poi ci chiedono perché Fratelli d’Italia non governa con questa gente...", aveva scritto sui suoi profili social la Meloni subito dopo aver sentito il "marziano" discorso di Enrico Letta.

