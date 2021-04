Sondaggio di Pasqua indigesto al Pd: crolla Letta, salgono Salvini e Meloni. E attenzione al grillino Conte

04 aprile 2021 a

Già finito l’effetto Enrico Letta per il Pd? Il sondaggio di Pasqua realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all’Università La Sapienza di Roma - lascia poco spazio all’immaginazione: i dem hanno perso lo 0,7 e sono tornati sotto il 20 per cento (19,9, per la precisione). Ottima notizia per Matteo Salvini, che ha aumentato le distanze dal Pd riaffermando la Lega in qualità di primo partito preferito dagli italiani.

Il Carroccio è infatti salito dello 0,4 e si è portato a un passo dal 25 per cento: è stato rivelato al 24,7. Bene anche Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che si attesta al 16,4 per cento guadagnando anche qualcosina (0,2). Alle spalle del partito dell’ex ministra sta però leggermente risalendo il Movimento 5 Stelle: probabilmente ciò è legato alla discesa in campo di Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha anche tenuto il primo intervento all’interno dell’assemblea grillina.

Con l’ex premier che sta preparando il terreno per essere il nuovo capo politico dei grillini, il M5s ha recuperato lo 0,6 e si è avvicinato a Fdi con il 16,4 per cento. Brutte notizie, invece, per Silvio Berlusconi: Forza Italia ha perso mezzo punto ed è sceso al 6,4 per cento. Nelle retrovie la situazione è stabile: Azione è rilevato al 3,2 per cento (+0,1), Liberi e Uguali al 3,0 per cento (nessuna variazione) e Italia Viva al 2,9 per cento (+0,1).

