Silvio Berlusconi, un altro ricovero: la conferma da fonti di Forza Italia, apprensione per il leader

07 aprile 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è stato di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti secondo quanto riportano alcune fonti romane del partito. Il Cavaliere sarebbe arrivato ieri pomeriggio, martedì 6 aprile, in elicottero al San Raffaele dalla sua residenza dopo aver trascorso la Pasqua nella casa di sua figlia Marina in Provenza. Dopo una visita di controllo, riporta il sito di Repubblica, si è però deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti.

Solo due settimane fa Silvio Berlusconi, come aveva annunciato il suo avvocato Federico Cecconi all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano, era stato ricoverato "per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Cecconi aveva poi fatto sapere che il leader di Forza Italia avrebbe avuto bisogno di alcuni giorni di ricovero in ospedale e che insomma non si trattava di un Day Hospital.

Fonti azzurre avevano fatto sapere dal canto loro che il Cavaliere era "ricoverato per il monitoraggio clinico di routine e adeguamento alla terapia in atto. Verrà dimesso a breve". Per il leader di Forza Italia, che non risulta vaccinato, era stato necessario un periodo di riposo. In passato, oltre che per le conseguenze del contagio da coronavirus, Berlusconi era stato ricoverato per problemi cardiaci. Oggi, 7 aprile, un nuovo ricovero. Per il momento non si conoscono le cause né si hanno altri dettagli sulle sue condizioni di salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.