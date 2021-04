L'aria che tira, la profezia di Pietro Senaldi su Matteo Renzi: "Chi lo farà fuori", la fine ingloriosa dell'ex premier

07 aprile 2021 a

Chi prende più voti fa il leader. Questa è la conclusione di Enrico Letta, dice Myrta Merlino nella puntata di oggi 7 aprile de L'aria che tira, su La7, riferendosi all'alleanza che il segretario del Pd vuole con il Movimento 5 stelle guidato ora dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e all'intervista fatta ieri a Matteo Renzi. "Capisco Renzi quando dice che non si può andare con i Cinque Stelle", commenta Pietro Senaldi, "ma se togli i 5 Stelle alla sinistra, la sinistra non è competitiva con il centrodestra". E ancora, attacca il direttore di Libero, "Letta che è il leader della sinistra in pectore, sempre che non lo sia Conte, non può prescindere da questa realtà. Per il Partito democratico, sono più importanti i 5 Stelle di Renzi".

Anche perché tutti gli ultimi sondaggi sul consenso dei partiti parlano chiaro e "finché Renzi resta inchiodato al 2 per cento", con il suo partito Italia viva, osserva Senaldi, "Enrico Letta, nel gioco della torre, tra Matteo Renzi e Conte, al di là delle considerazioni personali, butta giù dalla torre Renzi".

Poco prima dell'intervento di Pietro Senaldi, si era espressa Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Partito democratico: "Matteo Renzi dovrà dirci con chi vuole stare, perché finora ci ha solo detto con chi non vuole stare". E ancora, prosegue la Malpezzi, "ogni territorio deciderà chi voler candidare e cosa fare, questo sta nelle regole del gioco. Matteo Renzi dovrà dire se vuole lavorare con una coalizione di centrosinistra, per ora mi sembra che stia ponendo solo dei distinguo, tutti legittimi ma mi sembra che glielo chiedano anche alcuni dei suoi, di fare un po' di chiarezza".

