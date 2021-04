Guido Crosetto su Mario Draghi: "Sui sostegni alle attività economiche sbaglia proprio come Giuseppe Conte"

14 aprile 2021 a

"Draghi sta sbagliando proprio come Conte"; la pensa così Guido Crosetto, che giudica in maniera negativa le decisioni dell'esecutivo sulle garanzie alle attività economiche in tempo di pandemia. "E' stato sbagliato il modo di affrontare la pandemia. Hanno sostenuto che bisognava chiudere tutto e valutare chi poteva restare aperto. Sono stati sbagliati i criteri. Serviva un approccio opposto: tenere aperto il più possibile e indicare l’eventuale chiusura di alcune attività più a rischio, motivandola con dati", ha spiegato l'ex deputato di Fratelli d'Italia in un'intervista al Giornale.

Secondo l'imprenditore, inoltre, sono senza logica le decisioni prese in merito alla chiusura o all'apertura di determinate attività: "Qual è la logica nella possibilità di acquistare una felpa, ma non un pantalone nello stesso negozio? Oppure perché lasciare, giustamente, aperto un tabaccaio in uno spazio 30 metri quadri, ma obbligare alla chiusura un negozio di abiti, grande 150 metri quadri?". Per il coordinatore nazionale di FdI, ormai è tardi, non è più possibile tranquillizzare i cittadini: "Dopo un anno nessuno ha più voglia di confrontarsi. Il dialogo può avvenire quando c’è una serenità, che ora non c’è più".

Il giudizio di Crosetto è negativo anche per quel che riguarda i cosiddetti "ristori": "Non è assurdo che abbiano preso più soldi i beneficiari del Reddito di cittadinanza rispetto a un’azienda chiusa? Sono stati trovati i fondi per fare la lotteria degli scontrini, e non si trovano per far sopravvivere un’impresa ferma". Ecco perché secondo lui, si potrebbe fare a meno di queste misure in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo: "La lotteria degli scontrini costa cinque miliardi. Non ha senso che venga premiato qualcuno che ha già la capacità di spendere. Sono soldi sottratti a chi non ha più nemmeno da mangiare. La lotteria degli scontrini è un insulto a chi non è tutelato da un punto di vista economico".

