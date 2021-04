Matteo Salvini, "doveva inventarsi qualcosa": sondaggi riservati, "il calo della Lega è diventato un crollo"

22 aprile 2021 a

a

a

“Il calo della Lega è ormai diventato un crollo. Salvini doveva inventarsi qualcosa”. Così Giovanni Diamanti si è espresso lapidariamente sull’ultima mossa del segretario della Lega, che ha deciso di rompere con il governo presieduto da Mario Draghi, almeno per quanto riguarda il nuovo decreto legge sul Covid. Il segretario del Carroccio non è riuscito a ottenere l’abolizione del coprifuoco, o quantomeno la proroga dalle 22 alle 23 come era stato chiesto anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e quindi la Lega ha deciso di non votare il decreto.

"L'ha fatto sparire il Colle, sempre peggio". Borghi a valanga contro Mattarella: coprifuoco, cos'è accaduto veramente

Per i sondaggisti si tratta di una mossa politica per recuperare consenso: il centrodestra è sempre la coalizione di maggioranza nelle rilevazioni dei vari istituti, con una percentuale che oscilla tra il 47 e il 50 per cento, ma al suo interno le cose stanno cambiando. Si sta infatti registrato un calo di consensi della Lega in favore di Fratelli d’Italia: da questo punto di vista la scelta di Giorgia Meloni di posizionare il suo partito all’opposizione sta pagando. Lo ha evidenziato anche Alessandra Ghisleri, intervenuta su RaiNews24.

Draghi e Speranza sono accerchiati. "Tra 10 giorni", improvviso siluro azzurro. Forza Italia con Salvini, asse pesantissimo

“L’opposizione paga, non c’è dubbio - ha dichiarato - così come le scelte impopolari che il governo deve affrontare pesano sul consenso dei partiti della maggioranza. La coerenza è fondamentale, abbiamo votato tre anni fa e nel frattempo c’è stata una crisi economica e una pandemia, ma Fdi ha tenuto la barra dritta”. E per questo viene premiato nei sondaggi, a scapito degli alleati che sono entrati nel governo per provare a incidere, non lasciando che l’asse si spostasse interamente a sinistra.

"Accordi disattesi". Tsunami firmato Salvini: dopo il Cdm, altre bordate su Draghi. Governo, la situazione sta precipitando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.