Superlega, Alexander Ceferin a muso duro con Juve e Milan: "Escano o non giocheranno la Champions"

“È evidente che i club devono decidere se sono parte di una Superlega o sono club europei. Se vogliono essere parte della Superlega, è evidente che non possono giocare in Champions League”. Questo il pensiero di Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa. Il messaggio è per Juventus e Milan, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora abbandonato il progetto del torneo. Il messaggio è chiaro: "scelgano da che parte stare e vivano con le conseguenze della loro decisione", il pensiero di Ceferin.

In pratica il suo è una specie di ultimatum: "Stiamo ancora aspettando consigli dai nostri legali, poi decideremo. Ma è chiaro che tutti dovranno affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Per quanto mi riguarda la posizione dei club che hanno ammesso il proprio errore e abbandonato il progetto è diversa da quelli che ancora non vogliono credere che quell’idea è morta. Abbiamo coinvolto le federazioni nazionali e le leghe dei paesi coinvolti. La settimana prossima andremo avanti e vedremo cosa fare”, le dure parole di Ceferin.

L'episodio della Superlega secondo Ceferin non dovrà più ripetersi in futuro. L'idea è quella di blindare le coppe europee. Chiunque partecipi dovrà rispettare le regole per decenni ed evitare di sviluppare sentimenti secessionisti nei confronti delle competizioni europee già esistenti. Urgono direttive comunitarie e nuove regole di iscrizione. Sarà quindi necessario l'appoggio di Fifa e politici, Unione europea in primis. La Superlega infatti ha messo in luce tutte le problematiche del calcio.

