Domenica In, Roberto Speranza? Occhio a come pronuncia quella parola: il sospetto, gode a tenerci rinchiusi

25 aprile 2021 a

a

a

Eccoci a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La puntata è quella di oggi, festa della Liberazione, domenica 25 aprile. E la prima parte di trasmissione è come sempre da mesi a questa parte dedicata al coronavirus, alla campagna vaccinale e alla pandemia. E questa volta l'ospite è di assoluta eccezione, ossia il ministro della Salute, Roberto Speranza, l'uomo delle chiusure, sempre e comunque.

"Test gonfiato". L'ex funzionario del ministero vuota il sacco: menzogne (mortali?) sulla pandemia, Speranza travolto

E di fatto, Speranza, non si smentisce. Mentre impazza lo scontro sul coprifuoco, con gli Interni che con il grillino Sibilia hanno smentito Mariastella Gelmini, che riferiva che sarebbe stato spstato a metà maggio, ecco che Speranza ovviamente difende la misura: "Il coprifuoco alle 22 ci consente di ridurre la mobilità. È una scelta che abbiamo fatto con spirito di prudenza e cautela ma nessuno si diverte a fare le restrizioni". E ancora, il ministro spiega che la misura sarebbe stata suggerita dai tecnici del Cts, versione che però scricchiola, dato che è lui stesso uno dei principali sostenitori di simile soluzione.

Dunque, una spruzzata di terrore parlando dei "migliaia di casi al giorno in India", il tutto pochi minuti dopo aver firmato l'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia dall'India, eccezion fatta per i residenti. E ancora, Speranza aggiunge: "Io devo dire sempre la verità sul come stanno le cose. Ovvero che stiamo meglio rispetto al passato ma la partita è ancora complicata. Il Covid è un nemico insidioso", sottolinea, come se non lo sapessimo.

"Se la Lega lasciasse il governo...". Bruno Vespa, scenario clamoroso: indiscrezioni su Forza Italia, bomba su Draghi

Speranza indulge sull'aggettivo "restrittivo", lo pronuncia più volte, in modo convinto: insomma, la parola gli appartiene. In tutto e per tutto. "Quando sarò vaccinato - aggiunge -? Io ho 42 anni, la regola è partire dagli anziani perché lì si sono riscontrati i maggiori decessi. Vaccinare chi ha più di 60 anni è la priorità perché così avremo un crollo della mortalità. Un attimo dopo si potrà aprire a tutte le fasce di età e li sarò felicissimo di vaccinarmi il prima possibile", conclude Speranza.

"Senza stipendio da settembre". La denuncia dei collaboratori di Sileri, vergogna al ministero: Speranza come lo spiega?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.