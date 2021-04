Giorgia Meloni, lo sfogo di Mulè: "Non bisognava essere geni per capire che si deve stare al governo"

27 aprile 2021 a

Il centrodestra, senza Fratelli d'Italia, è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta appoggiando il governo Draghi. Soprattutto la Lega che non ha nessuna intenzione di far saltare il banco e rovinare il lavoro di Draghi. Il motivo? Lo spiega Augusto Minzolini nel suo pezzo sul Giornale: "In una fase del genere si incide solo stando dentro l'esecutivo, non fuori. Se vuoi difendere gli interessi delle categorie che rappresenti devi essere nella stanza dei bottoni. Quello che non ha capito Giorgia Meloni", scrive il giornalista. "Le mozioni parlamentari", ha spiegato Matteo Salvini a proposito della mozione presentata da Fratelli d'Italia sul Recovery Fund, "lasciano il tempo che trovano. Se si apre o si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno".

Una realtà che riguarda sia la gestione dell'emergenza sanitaria, che la ripresa economica. Temi che sono appunto presenti proprio nel Recovery plan. E Salvini non è il solo a pensarla così. Anche il collega di partito Edoardo Rixi non è tenero con la leader dei Fratelli d'Italia. "Se la Meloni fosse entrata in maggioranza sarebbero cambiati gli equilibri e non avremmo già più il coprifuoco. Invece, ora è usata da Pd e 5stelle per mettere in imbarazzo noi". Mentre il sottosegretario alla Difesa, il forzista Giorgio Mulè, è ancora più polemico: "Non bisognava essere dei geni per capire che in una fase di emergenza come l'attuale le politiche si decidono nel governo e non in Parlamento. Ora la Meloni avrà qualche punto in più nei sondaggi, ma nel contempo non conterà un tubo". Dello stesso pare è anche Minzolini. Che per contestualizzare la politica di Fratelli d'Italia spiega che speso, "i sondaggi si rivelano illusioni effimere (basta pensare ai 13 punti presi da Salvini in un anno). Lo sono addirittura i voti, o all'esperienza dell'Uomo qualunque di Giannini, passato dai 30 parlamentari della Costituente a una manciata di seggi nelle elezioni del '48 senza aver lasciato nessuna tracia di sé". Parole e pensieri che non faranno certo piacere alla Meloni.

