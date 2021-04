Coronavirus, i cambi di colore delle regioni: Italia quasi tutta gialla, una sola regione rischia un nuovo lockdown

29 aprile 2021 a

a

a

Domani, venerdì 30 aprile, i nuovi cambi di colore delle regioni, la nuova mappa dell'Italia al tempo del coronavirus. Uno snodo importante, prima tappa per capire se la strada presa dal nostro Paese, con le riaperture, sia quella giusta per frenare, o meglio fermare, la pandemia. Ed in questo contesto, ecco che la la Sardegna spera di entrare in zona arancione insieme alla Calabria, la Sicilia e la Basilicata. La Puglia infine sogna la zona gialla.

Tra poche ore la riunione della cabina di regia del Ministero della Salute che ogni settimana ha il compito di fare il punto della situazione epidemiologica e di decidere quali regioni saranno interessate dai cambi cromatici. L'Italia ora è prevalentemente gialla e, stando alle indiscrezioni, ci saranno ben pochi cambi in negativo. Come detto spera la Sardegna, unica regione che fu per poco zona bianca salvo poi tornare in rosso.

Rischia invece la Valle d'Aosta, unica che potrebbe passare dall'arancione al rosso. Quindi la Puglia, che dopo lunghe e critiche settimane, potrebbe tornare in giallo: attualmente è arancione. Rimangono in arancione la Calabria e la Sicilia. Confermate anche tutte le zone gialle.

L'Italia, in vista dell'estate, riapre, seppur poco a poco. La speranza è che "il rischio calcolato" di cui ha parlato Mario Draghi dando il là alle aperture sia stato effettivamente calcolato nel modo corretto: tra vaccini e persone immunizzate dopo il contagio, si spera che la pandemia non conosca nuovi vorticosi picchi verso l'alto, che se è previsto un aumento dei contagi in seguito alle aperture.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.