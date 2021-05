Sondaggio di Nando Pagnoncelli: il Pd è a un passo dalla Lega: "Cifra mai vista prima"

01 maggio 2021 a

Cala la Lega, sale il Pd e Fratelli d'Italia sorpassa il Movimento 5 stelle. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera. Da notare che si riduce sempre di più il vantaggio del partito di Matteo Salvini (21,9 per cento, meno 0,6) sul Pd che guadagna lo 0,6 per cento e sale al 20,9 per cento. Il calo della Lega, osserva il sondaggista, "pur non essendo molto ampio, è graduale e fa segnare il risultato più basso dall'inizio della legislatura".

Probabilmente, ragiona Pagnoncelli, non sono state del tutto capite alcune posizioni sul coprifuoco e sul ministro Roberto Speranza, e questo ha disorientato gli elettori.

Eppoi c'è il sorpasso di FdI sul M5s. Il partito di Giorgia Meloni "capitalizza" il suo ruolo all'opposizione e guadagna infatti l'1,7 per cento, salendo così al 18,9 per cento, il dato più elevato di sempre nelle rilevazioni Ipsos. Male il Movimento che, "alle prese con le dinamiche interne e la questione della leadership, il divorzio da Casaleggio e il contestato video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro", spiega Pagnoncelli, perde 2 punti (e scivola dal 18% al 16) finendo al quarto posto.

Bene Forza Italia che sale dal 7,6 per cento a 8 e Azione di Carlo Calenda, da 2,4 per cento a 2,8. "Indecisi e astensionisti, sebbene in flessione di 1,3 per cento, si confermano la quota più elevata degli elettori con il 39,5", conclude Pagnoncelli. "Nel complesso, mentre la distanza tra i primi due partiti si è ridotta a un solo punto, il vantaggio delle tre forze del centrodestra su quelle del centrosinistra si mantiene ampio (48,8 per cento contro 31,6 per cento)".

