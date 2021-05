Primo Maggio, "panico in Rai per Fedez": il monologo sul ddl Zan, "Lega e Vaticano sotto attacco"

01 maggio 2021 a

Da Dagospia arriva un flash sul concerto del Primo Maggio, che viene trasmesso in diretta da Rai3. Il sito di Roberto D’Agostino dà conto del panico che si sarebbe scatenato a viale Mazzini per il monologo che terrà Fedez sul controverso ddl Zan. Il rapper milanese si è speso molto negli ultimi tempi dal punto di vista politico e di conseguenza è entrato in rotta di collisione con un certo mondo, in particolare quello rappresentato da Matteo Salvini e dalla Lega.

“Forte rischio di strali contro la Lega, la destra e il Vaticano. Il direttore di Rai3, Franco Di Mare, viene descritto piuttosto inquieto”, fa sapere Dagospia nel suo flash. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale firmata da deputati e senatori del Carroccio che fanno parte della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. “Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”, si legge nella nota dei leghisti, che hanno voluto giocare d’anticipo.

“Con 945.000 posti di lavoro persi in un anno e la disoccupazione giovanile al 33% - si legge ancora - se davvero il signor Federico Leonardo Lucia deciderà di promuovere la propria figura attaccando Lega e Vaticano, sarà un insulto al 1 maggio. Non si usano i diritti dei lavoratori per promuovere la propria immagine e fare ulteriori profitti”.

