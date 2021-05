Emilio Carelli, "fonti qualificate": chi lo vuole candidare. Eletto con il M5s, ora una clamorosa sorpresa

03 maggio 2021 a

a

a

Potrebbe essere Emilio Carelli, deputato eletto con il Movimento 5 Stelle nel 2018 ma uscito dal Movimento, la grande sorpresa del centrodestra per la corsa alla poltrona di sindaco di Roma. Secondo l'agenzia Agi, che cita "fonti qualificate" tra i Palazzi della politica della Capitale, il giornalista ex direttore di Sky e volto famosissimo del Tg5 fin dai tempi di Enrico Mentana sarebbe in corsa per il Campidoglio e potrebbe essere la (clamorosa) alternativa al nome fin qui più battuto, quello di Guido Bertolaso.

Altro che Dibba: è Carelli a svuotare il M5s. Incontri riservati, voci pesantissime: i big grillini pronti a passare con lui

L'ex capo della Protezione civile, a suo tempo molto vicino a Silvio Berlusconi, oggi è la carta privilegiata di Matteo Salvini, che però non convincerebbe appieno Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia vorrebbe puntare su un esponente rappresentativo del proprio partito e non su un "esterno", ma la situazione al momento è decisamente magmatica. E lo stesso Bertolaso, dopo essersi impegnato in Lombardia per il piano vaccinale e aver più volte smentito la possibilità di candidarsi, ha contribuito a rimescolare le carte annunciando l'addio all'incarico lombardo per tornare a Roma. A fare il semplice nonno o a tuffarsi in politica?

"Tutto da solo, per la Lombardia". Guido Bertolaso, la rivincita: clamoroso schiaffo dopo il fango e gli insulti

Sull'altra sponda, il caos è totale. La sindaca uscente Virginia Raggi si è auto-ricandidata, ma non è detto che il Movimento 5 Stelle all'ultimo non decida di cambiare cavallo, anche nell'ottima di una possibile alleanza con il Pd. Al Nazareno, peraltro, ci saranno le primarie: tutto è ancora possibile, e soprattutto modificabile alla bisogna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.