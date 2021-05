Silvio Berlusconi, il legale Cecconi: "Condizioni di salute severe, prognosi di non breve durata"

26 maggio 2021 a

a

a

Non accennano a migliorare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Dopo che nelle carte che hanno sancito lo stralcio della posizione del leader di Forza Italia nel processo Ruby-ter si leggeva di una "salute altamente compromessa", ecco che a fare il punto sulla situazione ci pensa anche Federico Cecconi, l'avvocato che assiste il leader di Forza Italia nel processo.

"Deve riprendersi anche dal vaccino". Indiscrezioni sul Cav, effetti collaterali: messo ko dal siero?

"In sostanza, il parere medico legale che ho depositato e che metto a disposizione dei colleghi conferma ancor più il persistere delle condizioni di salute severe del dottor Berlusconi, segnalando una prognosi di non breve durata", ha spiegato Cecconi nell'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata nel corso dell'udienza a Milano.

E ancora, ha aggiunto Cecconi, le condizioni di salute di Berlusconi determinano "una impossibilità a presenziare dignitosamente alle udienze". Il legale ha poi fatto riferimento all'ultima consulenza medico legale della scorsa domenica e al fatto che i giudici di Roma ieri, martedì 25 maggio, nel filone del caso Ruby-ter hanno appunto deciso lo stralcio, rinviando al prossimo autunno il dibattimento co Berlusconi. Lo stralcio, per inciso, è arrivato anche nell'altro filone processuale, quello di Siena.

Cav, il sondaggio fulmine a ciel sereno: Forza Italia a doppia cifra, ci siamo. Quello che Salvini e Meloni ignoravano

A pesare, anche le parole di Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto di Milano, che nel suo intervento in aula ha rimarcato: "L'imputato Berlusconi ha un sacrosanto diritto alla privacy, come tutti gli altri cittadini. Questo pm e questo tribunale si sono sempre dimostrati rispettosi della privacy e sappiamo come trattare le informazioni mediche". E ancora: "Ma questo processo dura da molto tempo. Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono il segreto di pulcinella", ha ricordato.

"Spero finisca il prima possibile". Berlusconi, indiscrezioni sui guai di salute: effetti pesanti su Forza Italia e coalizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.