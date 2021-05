Vittorio Feltri proietta Giorgia Meloni in orbita: "L'unica donna, perché è impressionante". La sentenza e la reazione della leader FdI

29 maggio 2021 a

A Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, sta a cuore un concetto, ribadito in più circostanze: ossia il fatto che Giorgia Meloni, la leader dei Fratelli d'Italia, sia l'unica donna a capo di un partito. E che partito, considerate le cifre che vengono accordate dagli ultimi sondaggi a FdI.

Il direttore editoriale di Libero, ha infatti affermato quanto segue: "Diamo merito all'unica donna capo di un partito: il suo, un successo impressionante". E il riferimento è ovviamente alla Meloni. Parole che hanno colpito la leader di FdI, tanto che le ha rilanciate sui social, accompagnate dal seguente pensiero: "Ringrazio il direttore Vittorio Feltri per le parole di apprezzamento che mi ha rivolto. La coerenza e la serietà vengono riconosciute, sempre", conclude con orgoglio la Meloni.

Come detto, FdI stando ai sondaggi continuerebbe la sua ascesa. Secondo molte rilevazioni il partito della Meloni sarebbe già oggi seconda forza nazionale, davanti al Pd. E proprio oggi, sabato 29 maggio, è piovuto il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, che dà FdI al 19,4%, pari proprio al Pd, che nell'ultimo mese avrebbe subito un crollo pari a 1,5 punti percentuali. Primo partito sempre la Lega di Matteo Salvini, in crescita dello 0,5 per cento.

