Carlo Sibilia, il tweet contro Elisabetta Casellati sparisce: la figuraccia del grillino e il sospetto sulla "manina" al ministero

Le minacce di morte a Maria Elisabetta Casellati hanno sollevato un’ondata di sdegno generale. E molti politici - a partire dal leader della Lega Matteo Salvini - non hanno esitato un attimo a esprimerle la loro solidarietà. La presidente del Senato ha presentato denuncia per “lettere anonime” e “pesanti minacce di morte” diffuse sui social network. Frasi del tipo “Ammazziamo la Casellati” e “voglio uccidere la Casellati” hanno spinto la seconda carica dello Stato a chiedere aiuto.

Uno degli ultimi episodi per cui è stata presa di mira riguarda la notizia rilanciata qualche giorno fa da La Repubblica, secondo cui la presidente di Palazzo Madama avrebbe usato “l’aereo blu” 124 volte in 11 mesi. Uno scoop che in ogni caso non giustifica tutto l’odio che le è stato riversato addosso. A commentare la notizia il 27 maggio scorso era stato anche il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Il grillino aveva condiviso un tweet scrivendo: “Sono i cittadini a pagare quei voli e attendono una risposta”.

Il post di Sibilia ha raccolto molti consensi e diverse decine di “mi piace” e “retweet”. Peccato però che adesso quel tweet non ci sia più. Il sottosegretario pentastellato l’ha rimosso. Che sia stato costretto da qualcuno all’interno del suo dicastero? Non è dato sapere. Certo, si stenta a credere che i commenti sotto a quel messaggio fossero tutti pacifici e cordiali verso la Casellati.

