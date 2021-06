Giuseppe Conte e Olivia Paladino, "ci passeranno più tempo del solito". Avvistati: il fallimento politico dell'avvocato

01 giugno 2021 a

Un'indiscrezione su Giuseppe Conte e Olivia Paldino nient'affatto promettente, se si pensa alla carriera politica dell'ex premier. "C'è Giuseppe Conte", annuncia l'indiscreto del Tempo, direttamente dal Circeo. Secondo quanto riportato da Gianfranco Ferroni nella sua maliziosissima rubrica "Veleni in piazza", la voce nella prestigiosa ed esclusiva località balneare in provincia di Latina, uno dei più suggestivi promontori affacciati sul Mar Tirreno, "è girata velocemente durante il fine settimana tra le bocche dei vip".

Cosa si rivelavano a bassa voce i turisti d'eccezione, figli della Roma bene e non solo, dandosi di gomito? Presto detto: "L'ex presidente del consiglio - riporta Ferroni - è tornato nel luogo di mare che più ama, con la sua compagna Olivia". Punta Rossa, ricorda ancora il quotidiano romano, "è un appuntamento immancabile, per Giuseppi". Ma "quest' anno ci trascorrerà più tempo del solito, dicono i bene informati".

Non il massimo, per chi si era presentato dopo il siluramento a Palazzo Chigi come "il federatore" del centrosinistra, fautore di una alleanza giallorossa tra Pd, M5s e LeU che da governativa sarebbe dovuta diventare elettorale, alle amministrative prima e alle politiche poi. Ma è tutto in stallo, anche perché lo stesso Conte si è ritrovato impastoiato sue due fronti: da un lato, la guerra intestina al Movimento 5 Stelle che non gli consente nemmeno di essere considerato il leader dei grillini. Dall'altro, la popolarità del suo successore Mario Draghi, tra campagna vaccinale e Recovery Plan, che rischia di congelare eccome le ambizioni dell'avvocato foggiano, con la partita del Quirinale sullo sfondo. Chissà, magari Conte progetta di federare i progressisti dalla sdraio in riva al mare, tra un bagno e un pranzo di pesce. Perfetto esempio di smart working, ma il dubbio è sulla produttività.

