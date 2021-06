Mario Draghi, l'indiscrezione di Mario Sechi: "Altro che Quirinale", su che poltrona manderanno il premier

05 giugno 2021 a

"Mario Draghi ha salvato il Pd, dal fatto di essersi imbarcato in un’avventura con un partner con il quale era difficile trovare una sintesi vera di governo. E ha salvato il M5s dal naufragio evidente sulla vaccinazione e dall’aver mancato totalmente l’obiettivo della ripresa economica", spiega Mario Sechi. "L’azione di Draghi sta avendo effetti reali e la sua impresa sarà un autentico successo. Stiamo per assistere a un boom economico rapidissimo, una ripartenza a razzo. Nessuno avrà la forza di mettere Draghi in difficoltà, sarebbe come una lumaca che sfida Carl Lewis in pista", specifica il giornalista.

"Non c’è contesa politica perché tutti i format possibili di governo sono falliti. L’unico rimasto era quello di larghissime intese. Un governo aperto a tutti, ed ecco infatti l’ingresso della Lega. Pd e 5 Stelle chiedevano il perimetro che non poteva esserci, perché era il Quirinale a non volerlo", specifica Sechi sul futuro politico del premier. "Draghi inoltre non intende fare e non farà nessun partito. Voglio dire che nessun partito, finora, si è fatto interprete del "draghismo", spiega Sechi.

Infine Sechi si interroga sul futuro: "La domanda è: nel 2023, di fronte agli elettori, quale partito rivendicherà quanto fatto dal governo Draghi senza doversi giustificare, fare precisazioni, mostrare bandiere? Andiamo dall’approccio al piano vaccinale al rimbalzo economico e alle riforme del Recovery?" Per Sechi, "Draghi sarà il prossimo presidente della Commissione Ue. L'Europa ha bisogno di una guida come lui. E poi non credo alle elezioni anticipate, perché solo Draghi può gestire il Recovery. Proviamo a immaginarci qualcun altro al suo posto, con questa o con un’altra maggioranza. Il paese diventerebbe ingovernabile. Infine la supermedia Agi dice che il gradimento del governo Draghi è altissimo (73,6%), M5s (16,4%) e Pd (18,8%) scendono (rispettivamente -0,3 e -0,8), la Lega è stabile (21,5%), Meloni sale (19,4%, +0,7)", conclude Sechi.

