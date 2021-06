L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie contro i forzisti ribelli: "Comanda Berlusconi. Questi vanno nel Pd? Altro che fusione ad minch***"

07 giugno 2021 a

"Fusione del centrodestra ad minch***?". Maria Giovanna Maglie risponde a Massimo Giannini che ha definito così il progetto di Matteo Salvini di fare una federazione del centrodestra di governo. "Lui è libero di usare le espressione che vuole", dice la giornalista in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata del 7 giugno, "rivela un certo disprezzo delle cose". Quindi spiega al direttore de La Stampa che "Giorgia Meloni è all'opposizione ed è giusto che il progetto di federazione riguardi le due forze di centrodestra che stanno al governo, che non intendono fondersi ma solo federarsi per costituire un blocco unico ed essere diversi dal casino che c'è dall'altra parte".

Certo, prosegue la Maglie, "si sta scatenando un vespaio all'interno di Forza Italia". "Ma sono liberali loro", ironizza la Merlino". "Loro sono liberali a giorni pari", ribatte durissima la giornalista. "Mi dovete fare il favore di dirmi chi sono i liberali. Perché l'Italia non è un Paese liberale. Detto questo, continua la Maglie agguerritissima," io credo che non bisogna svendere le parti intime all'Europa. La Gelmini, Mara Carfagna, Renato Brunetta non sono mezza Forza Italia". E attacca: "Silvio Berlusconi finché è vivo comanda lui. Ma dove vanno questi? Nel Pd? Che non sanno nemmeno come fare con la riduzione dei parlamentari?".

Berlusconi, intanto, sta cercando di capire come rispondere a Matteo Salvini sulla proposta di una federazione del centrodestra. L'idea gli piace e non vuole dire di no al leader della Lega ma all'interno del suo partito la tensione sale. Sono in molti ad avere forti dubbi sull'utilità di accettare questa proposta e molti sono proprio contrari. Temono soprattutto che possa esserci un esodo massiccio verso Giorgia Meloni. Spetterà al Cavaliere trovare la quadra.

