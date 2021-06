Otto e Mezzo, sondaggio Demopolis: "Quanto vale la Federazione Lega-Forza Italia", il centrodestra si indebolisce?

08 giugno 2021 a

In coda alla puntata di Otto e Mezzo di martedì 8 giugno, Lilli Gruber ha mandato il solito servizio sul punto di Paolo Pagliaro, che stavolta si è occupato dei sondaggi realizzati da Demopolis per la trasmissione di La7. In particolare le rilevazioni sono state fatte sul progetto della Federazione Lega-Forza Italia: Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ne stanno discutendo da giorni, ma vanno soppesati bene vantaggi e svantaggi di una simile operazione, oltre che dell’opinione degli elettori di centrodestra.

Dal sondaggio di Demopolis emerge che il 70 per cento dei sostenitori della Lega apprezza l’idea della Federazione, mentre sono più disorientati quelli di Forza Italia: il 44 per cento si dice favorevole, il 31 per cento contrario. Un capitolo a parte sono gli elettori di Fratelli d’Italia, che al 63 per cento bocciano il progetto: d’altronde in molti lo vedono come un tentativo di arginare la crescita di consensi di Giorgia Meloni, che potrebbe arrivare a superare Salvini in qualità di leader della colazione.

Ma quanto peserebbe in termini di consensi la Federazione Lega-Forza Italia? Secondo il sondaggio di Demopolis si attesterebbe al 26 per cento, con quasi cinque punti di vantaggio su Fratelli d’Italia, che invece verrebbe rilevato al 20,5 per cento. Pagliaro fa però notare che con la Federazione il centrodestra in totale avrebbe due punti in meno rispetto a Fi e Lega separati.

