Morto Claudio Puoti, il dramma si abbatte sulla corsa a sindaco di Roma: infarto improvviso nella notte

15 giugno 2021 a

a

a

Claudio Puoti, già medico in forza nella sanità pubblica in provincia di Roma e candidato sindaco per il Partito Comunista di Marco Rizzo, è deceduto. A darne notizia lo stesso segretario generale del PC su Facebook: “Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ Claudio Puoti è mancato per un infarto. Il mio dolore è assoluto. Se ne va un amico caro. Porto le più sentite condoglianze a nome della Federazione di Roma e di tutto il Partito Comunista che si stringe attorno alla famiglia. I funerali si terranno domani mercoledì 16 giugno alle 12 a piazza Sempione a Roma”.

Miracolo a Roma, tutto grazie al "tribuno": ecco come si arriva alla pace tra Salvini e Meloni

Claudio Puoti era epatologo e gastroenterologo, responsabile del Centro di Epatologia dell' Istituto INI di Grottaferrata (Roma). Era inoltre docente all’università Unicamillus: in molti, fra studenti e amici, si assiepano ora sul suo profilo Facebook con messaggi di condoglianze. L’annuncio della morte è stato dato con un messaggio indirizzato alla bacheca social del medico e docente, da un amico di famiglia: “Ho ricevuto ora una terribile notizia! Il professor Puoti non è più tra noi a causa di un infarto nella notte. Perdiamo un grande uomo e un grande medico. RIP”.

Che farsa, compagni: il Pd fa le primarie ma è tutto già deciso (e non c'è nemmeno una donna...)

Centinaia in pochissimi minuti i messaggi di vicinanza. Il gruppo Ini tramite la propria pagina facebook informa: "Caro Claudio, siamo senza parole. Oggi è una giornata triste per tutti noi. Sei stato un medico esemplare, preparato e generoso, ma soprattutto un uomo unico: impegnato, altruista, ironico, allegro, curioso, schietto, mai banale. Ci mancherai. Il nostro pensiero e le nostre condoglianze a tutta la famiglia. Buon viaggio, indimenticabile Prof. Claudio Puoti".

Video su questo argomento "Soddisfatto per il tridente Michetti-Matone-Sgarbi". Salvini e la squadra vincente del centrodestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.