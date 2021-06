Matteo Salvini, il sondaggio dopo l'incontro con Draghi: mascherine all'aperto, una botta per Speranza

17 giugno 2021 a

Basta mascherine, subito. Lo ha detto Matteo Salvini a Mario Draghi e lo ribadiscono anche molti italiani sui social. A poche ore dall'incontro tra il leader della Lega e il premier a Palazzo Chigi, infatti, il Capitano lancia sulla propria pagina Instagram un sondaggio visto in poche ore da 130mila persone. Il 79% dei suoi followers si è detto favorevole alla cancellazione dell'obbligo di mascherina all'aperto, un plebiscito bulgaro, o quasi. Figlio, supponiamo, non solo della stanchezza fisica e psicologica dopo un anno e mezzo di mascherina, ma anche dalla consapevolezza che con l'estate e la campagna vaccinale che procede finalmente a spron battuto i rischi di contagio sono destinati a calare drasticamente, perlomeno nei mesi estivi e sicuramente negli spazi aperti. A settembre, al ritorno in città e nei posti di lavoro, forse se ne dovrà riparlare anche visto il montare della variante Delta, la cosiddetta "indiana". Nel frattempo, però, molti chiedono un ritorno sia pur parziale alla normalità.

"È stato un incontro utile e costruttivo - ha spiegato Salvini a proposito del faccia a faccia con Draghi -. C’è sintonia sulle riforme. Ho chiesto di correre il più possibile per il ritorno alla normalità, di togliere l’obbligo del bavaglio il prima possibile perché i dati sono buoni e gli italiani hanno rispettato le regole. In quasi tutta l’Europa si toglie l’obbligo della mascherina, quindi spero che anche l’Italia possa tornare entro non dico poche ore ma giorni a lasciare respirare all’aperto".



Secondo Salvini "è tempo di restituire agli italiani il diritto al lavoro e alla libertà. Lo stato di emergenza scade a fine luglio, se ne parla quando scade. Mi sembra chiaro però che il piano vaccinale efficace, il lavoro dei medici, la pazienza degli italiani e il sole che ci manda il buon Dio abbiano riportato la situazione sotto controllo. Se a fine luglio l’emergenza sarà alle spalle ne prenderemo atto, ma una cosa che si può fare da domani è riaprire le attivita ancora chiuse e togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto. Liberiamo gli italiani da questo simbolo utile in fase di emergenza".



