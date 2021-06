M5s, chat infuocate contro Beppe Grillo: "Ormai è bollito, ha perso la bussola"

27 giugno 2021 a

“Basta con Beppe, è bollito”, “no, senza di lui è la fine”. Repubblica ha potuto visionare le chat grilline, da cui sono estratte le frasi appena citate: un vero e proprio psicodramma è in corso nel Movimento 5 Stelle, spaccato sostanzialmente a metà tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. In tutti, o quasi, c’è però la consapevolezza che se non si giunge a un accordo tra il garante e l’ex presidente del Consiglio, per il Movimento può essere la fine dei giochi.

“Beppe stavolta l’ha fatta grossa”, ha scritto un membro del governo. “Beh, negli ultimi tempi gli viene sempre bene…”, ha replicato un collega deputato. Insomma, la sfiducia nei confronti di Grillo sta aumentando: emerge chiaramente dalle chat visionate e riportate da Repubblica. Sebbene “l’elevato” sia sempre stato una figura indiscutibile all’interno del Movimento, anche tra i più fedeli e riconoscenti inizia ad affiorare “l’eresia” di voltargli le spalle: “Organizziamoci senza di lui. Ha fatto tanto ma è inaffidabile”.

“Ha fatto tanto ma è inaffidabile. Gli dobbiamo riconoscere il merito storico di quel che siamo, ma abbiamo bisogno di una guida seria” e quindi i Conte, secondo la maggioranza dei grillini. “Mi dispiace - scrive ancora un altro parlamentare - ma secondo me Beppe ha perso la bussola, o meglio l’abbiamo persa tutti: era Gianroberto (Casaleggio, ndr)”.

