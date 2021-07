Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il piano segreto: "l'asse" nella partita sul Quirinale e sul dopo-Draghi

02 luglio 2021 a

Il piano di Giorgia Meloni è andare a Palazzo Chigi, con Marta Cartabia al Quirinale e Mario Draghi a Bruxelles. Tra poco più di un mese, infatti, scatta il semestre bianco in cui Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e i partiti in Parlamento si sfideranno sul candidato al Colle. La spaccatura dei grillini potrebbe vedere il suo effetto sul nuovo capo dello Stato. E a farne le spese non sarà solo il Movimento 5 stelle, rivela un retroscena di ItaliaOggi, ma anche il Pd che aveva puntato molto sul rapporto con Giuseppe Conte. L'asse con i pentastellati consentiva ai dem di utilizzare le loro "truppe" per eleggere il presidente della Repubblica. Ma ora Beppe Grillo ha fatto saltare il loro progetto. Marta Cartabia, attuale ministro della Giustizia è una figura di garanzia forte, la cui autorevolezza sarà consolidata se dovesse andare in porto la sua riforma.

L'obiettivo della Guardasigilli è di far cadere il muro della diffidenza con cui viene ancora guardata dal centrodestra. E si guarda soprattutto a Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni sta giocando una partita tutta sua nel centrodestra, non perde occasione per smarcarsi dagli alleati e boicottare la federazione e il partito unico. E nella battaglia sulle candidature alle comunali, dove la Meloni tenta di imporre personaggi perdenti: come a Napoli, dove pare aver convinto Forza Italia ad appoggiare Sergio Rastrelli scaricando il magistrato Catello Maresca. E a Milano, dove a un candidato civico viene contrapposto Riccardo De Corato.

Insomma, se il Partito democratico non può fare più affidamento sul blocco grillino, potrebbe trovare una sponda nella destra anti-salviniana - quindi Fratelli d'Italia - che potrebbe tornare utile a costruire nuovi assetti istituzionali. Cartabia al Quirinale, la stessa Meloni a Palazzo Chigi, l'attuale premier Draghi a Bruxelles. Sarebbe un piano perfetto.

