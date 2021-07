Virginia Raggi, una gaffe imperdonabile: "Se guardate bene, si vede anche...". Sconcerto in sala: si auto-umilia

07 luglio 2021 a

Il golf dà alla testa a Virginia Raggi. La sindaca di Roma ha presentato gli Open d'Italia che si svolgeranno proprio nella Capitale, ma sul palco ha regalato agli astanti (sconcertanti) una delle gaffe più clamorose di questi suoi tragicomici 5 anni in Campidoglio: "Dal green si può ammirare guardando la cupola del Colosseo, uno scenario eccezionale e straordinario". Diremmo piuttosto fuori dall'ordinario, visto che il Colosseo non ha né tetti né tantomento cupole, e che di Cupolone a Roma ce n'è e ce ne sarà per sempre soltanto uno, quello della basilica di San Pietro. Semmai, dal campo del Marco Simone Golf & Country Club, la vista sarà sul Vaticano.

Che il rapporto tra la prima cittadina del Movimento 5 Stelle e il golf fosse partito col piede sbagliato ai romani era evidente fin dallo scorso aprile, quando la Raggi inciampò in un un altro memorabile disastro mediatico. La sindaca condivise sui propri canali social un video promozionale della Ryder Cup, una sorta di clip-cartolina con tutte le attrazioni turistiche e le perle storiche della Città eterna. Bene, tra queste era compresa anche una veduta aerea del Colosseo. Suggestivo, certo, peccato che fosse l'anfiteatro di Nimes, in Francia, e non il Colosseo romano, peraltro inconfondibile.

Insomma, a pochi mesi dalle elezioni amministrative che potrebbero bocciare definitivamente lei e il Movimento, non esattamente un bello spot promozionale per la donna che dovrebbe conoscere la città come le proprie tasche (e amministrarla di conseguenza).

