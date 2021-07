Ddl Zan, Roberto Calderoli prepara l'agguato in aula: "Binocolo da cecchino e fucile carico", nel mirino Enrico Letta

09 luglio 2021 a

a

a

In Senato il 13 luglio ne vedremo delle belle. Nel giorno della discussione del ddl Zan in Aula, la Lega prepara il tutto e per tutto pur di ostacolarla. E chi meglio di Roberto Calderoli per osteggiare Pd e Movimento 5 Stelle? Il vice presidente leghista del Senato, esperto in tranelli dell'ultimo minuto, tira fuori gli artigli: "Ho già preparato il binocolo da cecchino sul ddl Zan. Non presenteremo 82 milioni di emendamenti, come fu per la riforma costituzionale. Niente algoritmo questa volta, però il fucile è carico". La promessa arriva sulle colonne di Repubblica, dove Calderoli non nasconde la volontà di affossare il disegno di legge contro l'omotransfobia.

Non solo "fro*** di m***" a Scalfarotto, schifo pro-ddl Zan: Renzi tira in ballo anche Travaglio, fin dove si è spinto

Ma c'è di più, perché secondo il quotidiano di Molinari più nascosto ci sarebbe anche il piano di Matteo Salvini che avrebbe preparato una lettera aperta per tutti i parlamentari. Il titolo non lascia nulla all'immaginazione: concentriamoci su quello che ci unisce. Il riferimento - è quanto sostiene Repubblica - sarebbe a Italia Viva. "I capigruppo della destra e di IV - si legge - ieri hanno avuto lunghi colloqui. "Colloqui alla luce del sole, perché stiamo tentando una mediazione", ha comunque sottolineato il renziano Davide Faraone.

"Sesso con gli animali e pedofilia". M5s e Pd vogliono la testa di questa donna, sapete chi è? Grosso caso politico

In effetti sia il Carroccio che Forza Italia hanno tentato di tendere una mano a Enrico Letta allo scopo di pensare a "un progetto condiviso". Ma il niet è arrivato forte e chiaro: "Se ognuno è coerente con quello che viene detto e fatto, il ddl Zan verrà approvato. Sulla calendarizzazione i voti ci sono stati". Il timore è proprio il voto segreto che potrebbe mettere in serie difficoltà il segretario dem. Da giorni si vanno rincorrendo voci su malumori di piddini e Cinque Stelle. Per questo non è detto che qualche inquilino di Palazzo Madama si sfili all'ultimo, forte del voto segreto.

"Non voto a scatola chiusa". Indiscreto-Bechis, il suicidio di Letta sul ddl Zan: ecco chi nel Pd è pronto ad affondare il segretario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.