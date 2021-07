Roberto Speranza e Conte, Bignami di FdI: "Insabbiamento. Perché la commissione d'inchiesta in parlamento sul Covid è una farsa"

17 luglio 2021 a

a

a

"Una farsa". Così Fratelli d'Italia definisce la nascente commissione d'inchiesta sul coronavirus alla Camera. Galeazzo Bignami, deputato di FdI e l'uomo che di fatto col suo ricorso ha reso possibile la desecretazione dei verbali sull'inizio della pandemia in Italia è fuori di sé dalla rabbia, anche nei confronti del centrodestra al governo.



"A seguito delle modifiche apportate dalle forze di maggioranza - spiega il combattivo deputato bolognese - sarà infatti preclusa alla commissione qualsiasi indagine sui fatti avvenuti in Italia dopo il 30 gennaio 2020. Un vero e proprio insabbiamento realizzato per impedire che si faccia luce su fatti centrali avvenuti negli ultimi 18 mesi". In ballo, oltre alla farraginosa e deficitaria gestione precedente ai primi casi di coronavirus conclamati in Italia e allo scoppio dei focolai a Codogno e Vo' Euganeo, infatti, c'è anche lo scandalo del rapporto Oms di Francesco Zambon sulle mancanze del governo italiano, all'epoca retto dal premier Giuseppe Conte e di cui Roberto Speranza era già ministro della Salute, carica che ricopre tutt'ora. Un rapporto redatto nella primavera 2020 e, come emerso nei mesi successivi, fatto frettolosamente sparire dal capo di Zambon, Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Oms ed ex direttore della Prevenzione al ministero della Salute ora indagato a Bergamo.



Il rischio, anzi la certezza considerando i paletti posti, sottolinea il meloniano Bignami, è che non possa venire fatta luce su questioni centrali: "Perché il piano pandemico non fu mai aggiornato, perché non è stato attivato, perché il capo di Gabinetto di Speranza incontrò Guerra per parlare del ritiro del report di Zambon, perché Guerra parla di D'Alema nelle sue e-mail, perché Speranza fin dall'inizio si preoccupa delle reazioni della Cina". Questo e molti altri fatti, conclude il deputato di Fratelli d'Italia, "senza una Commissione di inchiesta vera rimarranno senza risposta. È inaccettabile e Fratelli d'Italia farà tutto il possibile in Aula per impedire questa farsa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.