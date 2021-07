Giuseppe Conte, la clamorosa gaffe: "Gianroberto Cazzareggio", lo sfregio al guru M5s

18 luglio 2021 a

Il filmato pubblicato da Giuseppe Conte su Facebook contiene una gaffe incredibile: quando l'ex premier parla dei fondatori del movimento, la scritta in sovrimpressione storpia infatti il nome di Gianroberto Casaleggio in "Gianroberto Cazzareggio". Tutto il discorso è stato accompagnato dai sottotitoli, ma l'errore ha trasformato l'omaggio alle due personalità che hanno creato il Movimento Cinque Stelle in un "vilipendio" assolutamente inatteso...

Nel video, Conte ha subito delineato la strategia del suo M5s: picchiare duro contro Mario Draghi. Il presunto avvocato del popolo ha infatti detto che le riforme grilline non dovranno essere toccate. Il riferimento è ai due provvedimenti sciagurati su giustizia e reddito di cittadinanza. Insomma, il sospetto che con Conte alla guida il M5s sia decisamente meno filo-governativo ha trovato subito definitive conferma.

Il programma dell'avvocato, infatti, sembra molto semplice: fermare Mario Draghi. "No all'impunità per chi commette reati", ha rilanciato gli slogan manettari alla Marco Travaglio. "Non bisogna smantellarlo", ha affermato riferendosi al disastroso reddito ai fannulloni. Insomma, l'ex premier ha subito incendiato il clima, in vista del primo incontro che terrà con Draghi, nella mattinata di domani, lunedì 19 luglio, a Palazzo Chigi.

