Matteo Salvini, l'intervista a Radioconfapi: dal greenpass al centrodestra

Sarà Matteo Salvini il protagonista de "Il diario della politica" su Radio Confapi: il segretario della Lega verrà intervistato martedì 20 luglio alle 18.30. Occasione per approfondire temi come i vaccini, il green pass, la lotta contro il coronavirus. E poi ovviamente referendum sulla giustizia, elezioni amministrative, alleanze e polemiche dentro il centrodestra, in primis con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Per ascoltare, scarica l’app su Apple Store e Google Play o clicca sulla pagina web radioconfapi.org.

