Giuseppe Conte e Olivia Paladino, dove li hanno beccati in spiaggia. Ufficiale: "vacanzina radical-chic", l'ex premier tocca il fondo

In questi giorni Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino si sono concessi un po' di giorni di relax nella zona sud della Maremma toscana, a Capalbio, in Costa d'argento, il luogo delle vacanze radical chic per eccellenza. La coppia, fotografata da Enzo Russo per il Tirreno, è stata immortalata mentre passeggia in riva al mare, sul celebre arenile dell’Ultima spiaggia. Eccoli, il leader in pectore del Movimento 5 stelle con costume azzurro a fantasia e maglietta girocollo blu, e la Paladino con un vestito beige lungo mentre camminano con i piedi nell'acqua e parlano. Un po' di pace insomma, prima di rientrare a Roma, per l'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi che si è svolto ieri mattina 19 luglio.

Sempre a Capalbio, ci sono il "commissario Montalbano", Luca Zingaretti, insieme con la moglie, l'attrice napoletana Luisa Ranieri, I due si trovano fra gli ombrelloni dello stabilimento Parasol. Con loro c'è anche il fratello dell'attore, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Per tutti un po' di tintarella, qualche bagno e molto relax.

E solo qualche chilometro più in là, al bagno Il Tempio ad Ansedonia, sta trascorrendo le vacanze Leo Gassman, 22 anni, figlio dell'attore Alessandro, e vincitore a Sanremo 2020 fra le Nuove proposte. Il giovane gioca a pallone con gli amici e si rilassa.

