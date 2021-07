Vittorio Sgarbi contro Enrico Letta: "Sul vaccino anche oggi ha detto la stron***a del giorno"

27 luglio 2021 a

Vittorio Sgarbi, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Enrico Letta che aveva proposto che "tutti i candidati alle elezioni debbono essere vaccinati". E' un fiume in piena il critico d'arte: "Anche oggi il segretario del Pd Letta", commenta Sgarbi, "ha vinto il concorso 'La stron***a del giorno'”. Evidentemente Sgarbi, coerente con le sue idee, non vuole in nessun modo l'obbligo del vaccino contro il coronavirus. Tantomeno per i politici.

Letta, in una intervista al Corriere della Sera aveva invocato "un patto di maggioranza sul tema dei no vax". Il segretario del Pd aveva quindi proposto che tutti i candidati alle amministrative siano immunizzati. Anche se forse sarebbe stato meglio chiedere che tutti, non solo i candidati, si vaccinino. La premessa di Letta era che la questione "numero uno è la campagna vaccinale per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità". E spiega che "il governo e la maggioranza stanno lavorando bene sul Pnrr e sui nodi delle riforme, ma l’elemento costitutivo della maggioranza è la messa in sicurezza dell’Italia attraverso vaccinazioni, riaperture e green pass. Anche Figliuolo ha lavorato molto bene per la campagna, ma ora la variante Delta e la sfida no vax alzano il livello della difficoltà".

Parlando del centrodestra, poi, Letta aveva affermato: "Vaccinandosi Matteo Salvini ha fatto un passo in avanti. Sui social, dove è stato pesantemente criticato, si è visto quanto gli è costato da parte del suo mondo, quindi il mio giudizio è positivo".

