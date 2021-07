Matteo Salvini a In Onda: "Draghi invitato a darsi fuoco. Sta col governo o con le piazze?", come risponde a Concita De Gregorio

31 luglio 2021 a

a

a

Matteo Salvini è intervenuto in collegamento da Milano Marittima a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. È stata proprio quest’ultima a incalzare il segretario della Lega per oltre un quarto d’ora sui più disparati temi di attualità e politica. A partire da quello delle proteste no-vax nelle piazze di tutta Italia: “Invitano Mario Draghi a darsi fuoco, lei come si trova in questa doppia posizione di leader di governo e di punto di riferimento di queste piazze?”, ha domandato la De Gregorio.

"Sta con violenti e negazionisti". Pd, delirio e insulti contro Salvini: cercano la crisi?

“La violenza non è mai giustificata - ha risposto Salvini - a prescindere dai colori e dai motivi per cui si scende in piazza. Io ogni giorno ricevo minacce di morte e insulti di ogni genere, a sinistra non c’è mai mezza parola di solidarietà quando mi dipingono a testa in giù e dicono che dovrebbero morire mia figlia e la mia fidanzata. Se ci sono migliaia di persone in piazza, non saranno tutte pazze, vanno capite”.

"Sei abituato a parlare così ai tuoi consiglieri pistoleri?". Enrico Letta tocca il fondo contro Salvini: caos al governo

Al loro fianco, per esempio a Roma, sono però scesi anche diversi parlamentari della Lega, tra cui Claudio Borghi: “Adesso dove va Borghi è il problema dell’Italia? - ha dichiarato Salvini - ognuno è libero di andare nelle piazze che vuole, siamo in democrazia”.

"Non mi ricandido". Addio alla Lega? Il sospetto sulla parole di Giancarlo Giorgetti: la mossa e il vero obettivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.