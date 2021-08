Giuseppe Conte, vive per la "cadrega": tutte le sue capriole politiche fatte per il potere

Matteo Mion 01 agosto 2021 a

Esiste un politico che non fa propaganda: merce rara! Propagandare significa promuovere idee e implica un'azione: lui non agisce, subisce. È un incassatore fenomenale. Vive piegato e inginocchiato a un unico dogma: la cadrega! Più che avvocato del popolo è procuratore del suo scranno per cui nutre un'attrazione fatale. È un'equilibrista da Guinness dei primati del doroteismo. Le pensioni e quota 100?

Null'altro che materia di scambio per questa o quella maggioranza. I navigator in smart working somigliavano più ad Alice nel paese delle meraviglie che a una categoria di lavoratori della P.A., ma a lui poco importava perché la seggiola era ben fissa al fondoschiena. Poi venne la manomissione del codice di procedura penale, perché far lavorare i giudici in tempi ragionevoli è reato di lesa maestà, quindi allungò i processi sine die consigliato da quel prodigioso virgulto del diritto di Bonafede. Lì l'asino, pardon l'avvocato, cascò, intento com' era a millantare il successo del Recovery. Dopo una patetica conta in Parlamento, Mattarella fu costretto a notificargli lo sfratto. Fummo colti da pietas per questo signore effigie di un nulla così mediocre da intenerire: tutto d'un tratto senza poltrona, pover' uomo pensammo tutti.

Non si diede per vinto, perché nel frattempo aveva plasmato i grillini da ferventi rivoluzionari in cadregari pronti a tutto. Ci pensò il guru fondatore a mettere ordine, definendolo un incapace privo di visione politica. E pensate Voi amici Lettori che il Nostro abbia sbattuto la porta e se ne sia andato? Macchè, non sia mai. Tirò dritto e offrì un pranzo al suo despota perché in gioco c'era sempre lei: la sedia! Caro Giuseppi siamo commossi per il suo attaccamento sincero e di bonafede a Chigi e dintorni, ma la aspettiamo al varco curiosi di ammirare l'ennesima capriola farisaica. Grillo si sbaglia. Lei ha una visione politica lucida e determinata: santa romana cadrega!

