M5s, insulti e doppi sensi contro la capogruppo grillina: coinvolti anche due consiglieri del Pd

12 agosto 2021 a

a

a

Scoppia il caso politico tra i due alleati, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Tutto ha inizio quando Stella Sorgente, ex vicesindaca di Livorno e oggi capogruppo grillina (forza politica all'opposizione nel consiglio comunale) riceve su Facebook un post sessista. Fin qui purtroppo nulla di nuovo se non fosse che in calce spuntano due "like" di niente di meno di consiglieri comunali del Pd. Si tratta di Eleonora Bottinelli e del medico Enrico Bianchi, che in passato ha anche ricoperto la carica presidente del consiglio comunale.

"Cosa metto nello zaino?". Matteo Salvini ridicolizza Enrico Letta: una foto corrosiva, sotto al mento del leghista... | Guarda

Immediata la reazione della Sorgente che protestando attira l'attenzione del sindaco Luca Salvetti. Il primo cittadino, eletto come indipendente nelle liste dei democratici, si scaglia in difesa della Cinque Stelle rimproverando il comportamento dei colleghi consiglieri. Inammissibile - si legge in una nota - "l'uso di certa parole e immagini in special modo quelle affidate ai media e ai social".

"Atto di guerra", "Studia prima di parlare". Meloni la smaschera, Lamorgese insulta: è rissa | Guarda

Al centro della lite il già contestato progetto del Comune per riaprire il Caprilli, ippodromo storico della città con una spesa di 2,3 milioni di euro, per tenere alcune corse anch'esse altrettanto contestate da fantini, allevatori e dagli animalisti perché considerate pericolose. Nel post che critica l'ex vicesindaca, musicista laureata in contrabbasso, si fanno allusioni e doppi sensi. Solo successivamente i dem hanno chiesto scusa.

"Il caldo ti dà alla testa, vinci il premio idiozia estate 2021". Saviano la spara, Salvini lo umilia: volano parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.