Mps, Matteo Salvini durissimo contro Enrico Letta: "Si vergognerà ad andare in giro per Siena"

Matteo Salvini dichiara guerra a Enrico Letta: "A Roma siamo davanti. E siamo in testa anche a Torino, una città dove ha sempre vinto il centrosinistra. E poi c'è Siena, dove il Pd ha distrutto una banca con quasi sei secoli di storia. Io fossi Letta mi preoccuperei: ha detto che se perde si ritira. Attenzione, c'è quel precedente di Renzi legato al referendum del 2016, non è che la frase porti fortuna". Questa volta però è diverso, in mezzo c'è la Banca Monte dei Paschi di Siena, il feudo politico-finanziario della sinistra. Su questo il leader della Lega si dice intransigente e dalle colonne del Giornale lancia un vero e proprio diktat: "Chiedo i nomi, tutti i nomi, di chi ha avuto prestiti dalla Banca o dalla Fondazione. Partiti, centri culturali, privati, soggetti vari, parlamentari". E ancora: "Qualcuno è ancora in carica? Sarebbe interessante sapere quanto ognuno di loro ha preso. La banca ci consegni le liste di chi ha ricevuto prestiti o contributi negli ultimi anni. Sono proprio curioso di conoscere quei nomi".

Le sorprese secondo l'ex ministro dell'Interno potrebbero non tardare ad arrivare: "Io aspetto l'elenco - prosegue -. E sono sicuro che quando verrà reso pubblico, Letta si vergognerà di andare in giro per Siena". Un'altra a doversi vergognare per il numero uno del Carroccio in fatto di gestione è Luciana Lamorgese. Da giorni tra Salvini e il suo successore all'Interno non scorre buon sangue. Complici i continui sbarchi incontrollati che stanno piegando l'Italia, già alle prese con l'emergenza coronavirus.

E proprio alla Lamorgese va la maggior parte delle critiche: "Ho appena aggiornato con la Guardia costiera i numeri degli sbarchi qui in Calabria: 250 più 80 in barca a vela in Puglia. Il totale di quest'anno è già a 30.000. Un disastro. E a me tocca rispondere a prefetti e questori che si lamentano perché il ministro scarica su di loro i problemi dell'accoglienza". Finita qui? Neanche per sogno: "Lamorgese invece è un fantasma. Fa confusione sul green pass, spingendo i baristi a fare i carabinieri, poi si è dimenticata delle assunzioni in polizia e nei vigili del fuoco. E meno male che abbiamo rimediato con i nostri emendamenti. Non c'è campo in cui non operi in modo confuso".

