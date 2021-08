In Onda, figuraccia di Virginia Raggi: "Non sono vaccinata, il medico ora mi ha consigliato di non farlo"

13 agosto 2021 a

Si parla di Green pass a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. In studio la sindaca di Roma Virginia Raggi. A mettere in difficoltà la prima cittadina del Movimento 5 Stelle ci ha pensato la conduttrice che, nella puntata del 12 agosto, ha subito domandato: "Lei il Green pass non ce l'ha, per venire qui ha dovuto fare un tampone, ma è una questione di principio?". "Io non sono una no-vax - premette la Raggi -. Non sono vaccinata perché ho ancora gli anticorpi e il medico mi ha suggerito di non farlo".

Immediato il cambio di argomento, la sindaca infatti non sapendo più come giustificarsi torna a parlare di Green pass: "C'è un delicatissimo equilibrio tra le ragioni mediche e gli interessi degli imprenditori. Non mi sento di dire se sono favorevole o meno al Green pass a scuola, facciamo parlare i medici".

A quel punto in studio chiedono ancora del vaccino, mentre la Raggi prosegue: "Il medico che mi segue mi ha detto al momento di non farlo. Ognuno deve contattare il proprio medico prima di fare il vaccino". Alla faccia di Partito democratico e del Movimento che fino a ieri hanno attaccato Giorgia Meloni e Matteo Salvini, entrambi vaccinati.

