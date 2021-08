Luigi Di Maio, ritorno precipitoso a Roma. Retroscena, come ha reagito Draghi alle foto in spiaggia

18 agosto 2021 a

Le foto di Luigi Di Maio al mare in Puglia mentre in Afghanistan scoppiava una crisi senza precedenti avrebbero fatto infuriare il premier Mario Draghi. Per questo il ministro degli Esteri avrebbe interrotto le vacanze e sarebbe tornato di corsa a Roma. Il premier, tramite i suoi sherpa - come riporta Dagospia -, avrebbe fatto sapere al titolare della Farnesina di non aver gradito il suo soggiorno prolungato in Puglia. Per la verità l'assenza dell'ex capo politico dei 5Stelle dalla Farnesina nei giorni più difficili per Kabul ha fatto discutere anche altri politici e gran parte dell'opinione pubblica. In molti si sarebbero aspettati che il ministro tornasse nelle sedi istituzionali per coordinare anche i rimpatri dei nostri connazionali e collaboratori.

Video su questo argomento Di Maio resta in vacanza, Renzi torna in Senato: "Afghanistan, Occidente umiliato"

Negli scatti che hanno scatenato la polemica, Di Maio si trovava a Porto Cesareo in Puglia e appariva rilassato mentre conversava con il governatore Michele Emiliano e con l'ex ministro del Pd Francesco Boccia. Poi il rientro a Roma: ieri pomeriggio, dalla Farnesina, Di Maio ha partecipato al Consiglio Affari Esteri straordinario convocato sull'Afghanistan.

"Se siamo ancora un Paese serio, lo faccia". Vergogna Afghanistan, il generale Santo: perché Di Maio deve dimettersi, adesso

Il settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica in esclusiva le foto giocose del ministro in vacanza al mare con la fidanzata Virginia Saba. Proprio nei giorni più delicati per la diplomazia internazionale: gli scatti lo immortalano tra tuffi, abbracci d’amore e spruzzate d’acqua.

