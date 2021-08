Silvio Berlusconi "ricoverato al San Raffale". Sindrome da post-Covid, conferme da Forza Italia

27 agosto 2021 a

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. A quanto apprende l'agenzia di stampa Adnkronos da fonti parlamentari di Forza Italia, il leader azzurro è da giovedì all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo le fonti, il Cav "sarà sottoposto ad accertamenti di routine" legati ai postumi del Covid. Il medico di fiducia di Berlusconi è il professor Alberto Zangrillo, responsabile della Rianimazione dello stesso San Raffaele.



L'ex premier, che compirà 85 anni il prossimo 29 settembre, era stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio scorsi e poi era tornato ancora nell'ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid, contratto un anno fa in una forma particolarmente aggressiva.

