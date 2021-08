Russia, la gaffe terrificante del ministro Lavrov: sfregio a Luigi Di Maio, tagga Angelino Alfano

27 agosto 2021 a

a

a

Secondo Vladimir Putin e i suoi ministri russi alla Farnesina c'è ancora Angelino Alfano. Erano proprio convinti che ci fosse lui nell'esecutivo di Mario Draghi. Il governo russo infatti oggi 27 agosto, riporta il Tempo, ha twittato la foto dell'incontro di oggi del premier Draghi con il ministro degli esteri Sergey Lavrov taggando una serie di soggetti istituzionali italiani e russi (ambasciata di Italia compresa).

"Tutti scappavano, lui è rimasto a Kabul". Chi è quest'uomo? Orgoglio italiano: sfida i talebani e dà una lezione a Di Maio

Ha taggato quindi anche la Farnesina, ma poi quando si è trattato di farlo con il ministro titolare i russi si sono completamente dimenticati di Luigi Di Maio. E al suo posto hanno quindi taggato Angelino Alfano, che evidentemente è rimasto nei loro cuori. Poi l'ambasciata russa in Italia si è accorta della gaffe ed è corsa ai ripari, facendo rimuovere il cinguettio.

Filtrano i veri numeri dell'attentato Isis: a Kabul una carneficina impressionante. Panico Usa: "Come ci uccideranno ora"

Lavrov naturalmente ha incontrato anche il ministro grillino. "La Russia è pronta a rispettare gli accordi che gli Stati Uniti hanno raggiunto con i Talebani", ha affermato il ministro degli Esteri di Mosca nella conferenza stampa congiunta che ha tenuto oggi alla Farnesina con Di Maio, precisando che "bisogna ora capire meglio quale ruolo vedono i nostri partner per la Russia nel G20". La Russia ha mantenuto il dialogo con i rappresentanti dei Talebani, non è solo loro la responsabilità" per quanto sta accadendo, ha precisato.

“Hanno uno scopo”, scatenare l'inferno a Kabul: Isis, è solo l'inizio? Fonti intelligence: “Pronti razzi e autobombe”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.