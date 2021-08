Afghanistan, previsti altri attentati dell'Isis: "Qual è il suo scopo, pronti razzi e autobombe"

27 agosto 2021 a

Diventa sempre più drammatico il bilancio dell’attentato terroristico all’aeroporto di Kabul. Stando a una fonte del ministero della Sanità dell’Afghanistan, sono almeno 170 i morti e oltre 200 i feriti. Si tratta per la maggior parte di vittime civili: tra queste ci sono anche diversi bambini. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, si è detto molto preoccupato di possibili nuovi attacchi da parte dell’Isis-K nella zona dell’aeroporto man mano che le forze straniere lasceranno il Paese.

“I terroristi hanno uno scopo - ha dichiarato - e la capacità di realizzare un maggior numero di questi attacchi. Finché non ce ne saremo andati, ci sarà una seria minaccia per le nostre forze”. Anche il comandante centrale dell’esercito americano, Kenneth McKenzie, ha palesato i suoi timori: “Ci aspettiamo che gli attacchi da parte dell’Isis-K continuino”. La guardia è alta all’aeroporto, con le forze statunitensi pronte a fronteggiare altri attacchi terroristici, che potrebbero includere l’uso di autobombe e razzi mentre continuano le operazioni di evacuazione.

“L’Isis ha uno scopo, ha la capacità, se lo desidera, di realizzare un maggior numero di questo tipo di attacchi”, ha evidenziato il ministro Wallace alla Bbc. “Sono assolutamente preoccupato - ha aggiunto - che, finché non ce ne saremo andati, ci sarà una sicura minaccia per le nostre forze, e anche dopo che saremo andati via ci sarà una minaccia per il popolo afghano da parte dell’Isis”.

