Mario Draghi al Quirinale? Gola profonda nel governo: "Ha cambiato atteggiamento", da chi cerca voti

Anche Mario Draghi si starebbe muovendo per il Quirinale. In silenzio e molto cautamente, ma lo starebbe facendo, stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano nell’edizione odierna. Quali sono le intenzioni di Draghi? A raccontarlo al giornale diretto da Marco Travaglio è un veterano del Pd: “Fino a qualche settimana fa il premier era inaccessibile ai più, parlava solo con i pesi massimi. Da un po’ di tempo invece sente e qualche volta riceve o fa ricevere dalla sua cerchia leader di partiti e gruppi minori, assieme a parlamentari di medio calibro”.

“È evidente - ha dichiarato la fonte del Fatto - che il premier smussa su tutto perché non vuole strappi, e non è solo un tema di maggioranza di governo. Anche perché chi può affondare Draghi? Il punto è il consenso, quello largo, quello che ti serve per il Quirinale”. Se dovesse trovarlo, poi non resterebbe che una via, quella delle elezioni anticipate. Lo hanno esplicitato i due estremi del governo: il leghista Giancarlo Giorgetti e il cinquestelle Giuseppe Conte. Con quest’ultimo però che continua a lanciare segnali per una proroga al Colle di Sergio Mattarella.

“Se diciamo ‘vediamo bene Draghi al Quirinale’, rischiamo di destabilizzare questo governo”, ha dichiarato Conte. E l’alleato Enrico Letta è ancora più determinato di lui ad arrivare fino al 2023 con Draghi a Palazzo Chigi. Eppure secondo il Fatto sono proprio loro due l’ago della bilancia in un’eventuale elezione di Draghi al Quirinale: “Non può certo fidarsi solo del sostegno di Renzi e Salvini, e magari di Berlusconi. Gli servono numeri più ampi e soprattutto garanzie, affidabilità”.

